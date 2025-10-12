فوتبال نیجریه و زامبیا، دو دیدار از مرحله انتخابی جام جهانی، «تهران ۲۰»، با بررسی استحکام ساختمان‌های پایتخت و وضعیت گردشگری استان فارس و فیلم «روزی روزگاری هنک گنگ»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های مرحله مقدماتی جام جهانی آقریقا، امروز دیدار دو تیم نیجریه و زامبیا را پخش می‌کند.

شبکه ورزش در جریان هفته دهم و پایانی دور نخست فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا، از ساعت ۱۶:۳۰ دیدار بین دو تبم نیجریه و زامبیا را با گزارشگری میلاد یزدانی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

در این دوره از رقابت‌ها ۵۳ تیم حضور دارند که در ۹ گروه ۶ تیمی با هم رقابت می‌کنند.

شبکه ورزش در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب دیدار بین دو تیم هلند و فنلاند و تقابل بین دانمارک و یونان را در قالب برنامه «لذت فوتبال» و به صورت مستقیم پخش می کند.

تیم ملی هلند از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف فنلاند می رود و در ادامه نیز در ساعت ۲۲:۱۵ دو تیم دانمارک و یونان به مصاف هم می‌روند.

گزارشگری این دیدار‌ها به ترتیب با مجید عابدی و علیرضا دهقانی خواهد بود.

بررسی پرونده ساختمان‌های ناایمن پایتخت در شرایط بحران و وضعیت گردشگری استان فارس، امشب از قاب شبکه تهران، پخش می‌شود.

«غزال راهب»، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و «احمد کرمی‌راد»، کارشناس مسکن و عضو هیئت مدیره انجمن سازه‌های فولادی، امشب مهمان برنامه خواهند بود تا در خصوص نقش مصالح و سازه در استحکام ساختمان گفت‌و‌گو کنند.

همچنین در بخش تلفنی برنامه به مناسبت هفته «ایران جان، فارس ایران»، «مهدی پارسایی»، معاون هماهنگی امورگردشگری استانداری فارس، در خصوص وضعیت گردشگر و جاذبه‌های گردشگری این استان با مجری گفت‌و‌گو خواهد کرد.

فیلم سینمایی «روزی روزگاری هنک کنگ»، امشب از شبکه سه پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «روزی روزگاری هنک کنگ» به کارگردانی «وانگ جینگ و وودی هوی»، محصول کشور هنک کنگ و چین ۲۰۲۱، در گونه اکشن، جنایی و تاریخی، ساعت ۲۴:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لوییس کوو، تونای کا فا لانگ و فرانسیس ان جی؛ در هنک کنگ روایت می‌شود. پس از شکست دولت چین (سلسله جینگ) از دولت بریتانیا در ۱۸۴۹ میلادی، پیمانی به نام نانجینگ بین دو کشور منعقد شد و طی آن جزیره هنک کنگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره انگلستان شد. در کمتر از یک قرن جامعه سیاهی از مقامات فاسد و مافیا در هنگ کنگ شکل گرفت. سر دیوید کلیو ترنچ فرماندار نظامی هنک کنگ از طرف دربار ملکه بریتانیا بود. در این زمان باند مافیایی به نام تریاد به سرگردگی سای هو با همکاری سرهنگ لاک چوی رییس پلیس هنک کنگ و همراهی فرماندار ترنچ و مقامات فاسد انگلیسی، کنترل غیر قانونی بازار‌های محلی را داشتند. کار مافیای تریاد اخاذی، پولشویی، قتل، قمار، قاچاق مواد مخدر و ... تحت حمایت پلیس بود. این گروه با همراهی صاحب منصبان انگلیسی در طی دهه‌ها فساد کسب درامد می‌کردند. در پایان دوره ماموریت فرماندار ترنچ بین او و سای هو رییس مافیای تریاد اختلاف می‌افتد. ترنچ که موقعیت خود را در خطر می‌بیند تصمیم می‌گیرد باند تریاد را نابود کند که ...

