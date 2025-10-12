پخش زنده
برنامه دیدارهای مرحله مقدماتی و دیگر مراحل مسابقات والیبال پسران بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود که مسابقات والیبال پسران از ۲۷ مهر تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در این بازیها است که شاگردان عادل غلامی با تیمهای چین و قطر در گروه دوم مقدماتی همگروه هستند.
گروهبندی مسابقات والیبال پسران المپیک آسیایی بحرین به قرار زیر است:
گروه A: بحرین، پاکستان و مغولستان
گروه B: ایران، چین و قطر
گروه C: ازبکستان، قزاقستان و عربستان
گروه D: چین تایپه، تایلند و اندونزی
مسابقات والیبال بازیهای آسیایی جوانان بحرین در دو سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی برگزار خواهد شد که برنامه کامل مرحله مقدماتی به وقت تهران به قرار زیر است:
یکشنبه ۲۷ مهر
ساعت ۱۲؛ چین – قطر
ساعت ۱۴:۳۰؛ قزاقستان – عربستان سعودی
ساعت ۱۷؛ تایلند – اندونزی
ساعت ۱۹:۳۰؛ پاکستان – مغولستان
دوشنبه ۲۸ مهر
ساعت ۱۲؛ ازبکستان – قزاقستان
ساعت ۱۴:۳۰؛ چین تایپه – تایلند
ساعت ۱۷؛ ایران – چین
ساعت ۱۹:۳۰؛ بحرین – پاکستان
سهشنبه ۲۹ مهر
ساعت ۱۲؛ اندونزی – چین تایپه
ساعت ۱۴:۳۰؛ قطر – ایران
ساعت ۱۷؛ عربستان سعودی – ازبکستان
ساعت ۱۹:۳۰؛ مغولستان – بحرین
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله یک دوم صعود میکنند. تیمهای سوم هر گروه نیز برای رتبههای نهم تا دوازدهم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بدین ترتیب برنامه زمانی مسابقات والیبال پسران بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به قرار زیر است:
۲۷ تا ۲۹ مهر مرحله مقدماتی
۳۰ مهر استراحت هشت تیم برتر و دو دیدار برای تیمهای نهم تا دوازدهم
یکم و دوم آبان مرحله دوم مسابقات برای هشت تیم برتر در دو گروه E و F
سوم آبان استراحت هشت تیم برتر و دو دیدار برای تعیین رتبههای نهم تا دوازدهم
چهار آبان مرحله یک چهارم نهایی
پنج آبان مرحله نیمه نهایی
۶ آبان استراحت تیمها
هفت آبان مرحله نهایی