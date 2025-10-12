اعلام برنامه آیین استقبال و تشییع پیکر سردار شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان

پیکر مطهر سردار شهید محمد هاشم سلطانی، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، به آغوش میهن بازگشت و آیین‌های استقبال، وداع و تشییع این شهید والامقام در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.