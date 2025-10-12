پخش زنده
امروز: -
پیکر مطهر سردار شهید محمد هاشم سلطانی، پس از سالها چشمانتظاری، به آغوش میهن بازگشت و آیینهای استقبال، وداع و تشییع این شهید والامقام در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روابط عمومی سپاه نینوا گلستان اعلام کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید روز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در میدان بسیج، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار میشود.
مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار نیز همان شب همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای یساقی برگزار خواهد شد.
همچنین مراسم وداع با پیکر شهید، روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در گرگان، خیابان پاسداران، حسینیه عاشقان ثارالله (ع) برپا میشود.
مراسم تشییع و تدفین پیکر سردار شهید سلطانی نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۹:۰۰ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله (ع) به سمت آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) برگزار خواهد شد.