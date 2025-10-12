به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دومین جلسه بررسی طرح ملی هوش مصنوعی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از مهم ترین اهداف این طرح، ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهادی مستقل و با قدرت تصمیم‌گیری و عملیاتی بالا است.چگونگی ایجاد ساختار مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی، به دلیل اهمیت راهبردی این فناوری در توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی کشور مورد توجه موافقان و مخالفان تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی قرار گرفته است.

محور اصلی این طرح، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهادی مستقل و با قدرت تصمیم‌گیری و عملیاتی بالا است. رضا علیزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما اظهار داشت: «تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در مواد ۲ و ۳ طرح پیش‌بینی شده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این سازمان ذیل هیچ وزارتخانه یا معاونتی فعالیت نخواهد کرد و به طور مستقل عمل می‌کند.» وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تصویب این طرح افزود: «هوش مصنوعی در تمام زوایای زندگی از جمله علم، اقتصاد، سیاست و حتی امور نظامی نقش کلیدی دارد. ایران باید زودتر از این برای تقویت این حوزه اقدام می‌کرد، اما هنوز هم دیر نیست. با تصویب این طرح، مسیر توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور هموار خواهد شد.»

طرح ملی هوش مصنوعی که بیش از یک سال برای تدوین آن زمان صرف شده، با مشارکت دستگاه‌های علمی، اجرایی و بخش خصوصی تهیه شده است. علیزاده با اشاره به جامعیت این طرح گفت: «تمام نظرات کارشناسی و فنی دستگاه‌ها و بخش خصوصی در این طرح لحاظ شده و به همین دلیل اکثر پیشنهادات در مجلس با اقبال مواجه شده است.»

در حال حاضر، ماده ۱ این طرح که به تعاریف و اصطلاحات اختصاص دارد، در حال بررسی است و انتظار می‌رود با ادامه جلسات مجلس، مواد کلیدی طرح به زودی نهایی شود. نمایندگان امیدوارند با تصویب سریع این طرح، ایران بتواند جایگاه خود را در رقابت جهانی هوش مصنوعی تقویت کند و از ظرفیت‌های این فناوری در توسعه همه‌جانبه بهره‌مند شود. این طرح به دلیل نقش محوری هوش مصنوعی در آینده کشور، از اولویت‌های مجلس محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با سرعت بیشتری به تصویب نهایی برسد.