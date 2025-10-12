به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شصت‌ودومین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به ریاست قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و محسن گرجی دبیر کارگروه سازماندهی مد ولباس و سیدعلی یزدی‌خواه عضو ناظر مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

قادر آشنا، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ، در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت حضور مستمر و با اختیار کامل نمایندگان دستگاه‌های عضو، خواستار اولویت‌بندی فعالیت‌ها و هم‌افزایی میان اعضا شد.

وی با اشاره به اینکه «تعیین تکلیف صدور مجوزهای فروش و برگزاری نمایشگاه‌ها» در دستور کار کارگروه قرار دارد، تصریح کرد: «این فعالیت‌ها باید بر اساس قوانین موجود انجام شود. در صورتی که همه حلقه‌های زنجیره مد و لباس وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد و نیازی به ورود دستگاه‌های نظارتی نیست.»

دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین از اعضا خواست تا اولویت‌های کاری کارگروه تا پایان سال جاری را تعیین کرده و برای تحقق آن تلاش کنند.

در ادامه، محسن گرجی، دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس ، با تأکید بر لزوم رفع تکالیف اجرانشده در مصوبات قبلی، پیشنهاد کرد: «موضوع «تشکیل کمیسیون تولید و توزیع ذیل وزارت صمت» که در مصوبات داخلی کارگروه آمده است، تعیین‌تکلیف شود تا از این طریق مشکلات تولیدکنندگان شناسایی و برطرف گردد.»

وی همچنین احیای پیگیری تشکیل «خوشه غیرمتمرکز پوشاک ذیل سازمان صنایع کوچک» را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حمایت از تولید داخلی ضروری دانست.

سیدعلی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو ناظر کارگروه، نیز بر لزوم اهتمام نمایندگان دستگاه‌های عضو در حضور منظم در جلسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد در حوزه مد و لباس تأکید کرد.

این جلسه با حضور نمایندگان اصناف و بخش‌های مختلف از جمله اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، وزارت صمت، وزارت آموزش و پرورش و نماینده پلیس اماکن برگزار و درباره مشکلات اتحادیه‌ها و اصناف نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.