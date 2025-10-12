نمایشگاه شیراز اکسپو برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری کشور و استان فارس از امروز با حضورشرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس آغاز بکار کرد .

این رویداد تلاش دارد تا ضمن ایجاد پیوند میان استان‌های جنوبی با سایر مناطق اقتصادی کشور، مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی را تقویت کند.