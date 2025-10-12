به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۶ هزار تن گوشت بوقلمون در استان تولید شده و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال نیز ۸ هزار تن به این محصول اضافه شود.

حسین تحسیری تعداد واحد‌های فعال تولید گوشت بوقلمون را در استان ۱۲۹ واحد با ظرفیت ۹۳۱ هزار و ۷۲۰ قطعه دانست و ادامه داد: این استان با تولید سالانه ۱۴ هزار تن گوشت بوقلمون رتبه نخست کشور را دارد.

وی افزود: نجف آباد، تیران وکرون، فریدن و ورزنه از بزرگ‌ترین مراکز تولید گوشت بوقلمون در استان هستند.

حسین تحسیری همچنین از فعالیت سه واحد پرورش بوقلمون مادر با هدف تولید جوجه‌های یک روزه بوقلمون در استان خبر داد و گفت: ۲۵ هزار و ۱۰۰ بوقلمون مولد در این مراکز موجود و تولیدات آنها به استان‌های دیگر نیز صادر می‌شود.

گوشت بوقلمون به دلیل پروتئین بالا، حداقل چربی اشباع، کمترین سطح کلسترول و فقدان چربی میان بافتی در مقایسه با گوشت قرمز از اهمیت بسیاری برخوردار است و منبع خوبی از املاح و ویتامین‌ها و اسید آمینه تریپتوفان است.