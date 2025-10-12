پخش زنده
راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از تدوین برنامه پنجساله توسعه فرودگاههای کشوردر سه محور اصلی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رستمی از تدوین برنامه جامع پنجساله توسعه فرودگاههای کشور خبر داد و گفت: این برنامه در سه محور اصلی شامل طرحهای سرمایهگذاری و احداثی، طرحهای نگهداری وطرحهای فنی تدوین میشود.
وی افزود: از مدیران کل محترم فرودگاههای کشور خواستهایم تا پروژههای اولویتدار و ضروری استان خود را حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری به تهران ارسال کنند تا در جلسات تخصصی که ظرف ۱۵ روز آینده در مرکز برگزار میشود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
رستمی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف ما این است که طرحهای منتخب در قالب این برنامه پنجساله از سال ۱۴۰۵ آغاز و تا سال ۱۴۰۹ تکمیل شوند.
وی تأکید کرد: اجرای این برنامه منسجم موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی پروازی و توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی در سراسر کشور خواهد شد.