پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس گفت : بهرهگیری از ظرفیتهای بانکی ، شتابدهنده اجرای طرحهای عمرانی گیلان است و دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مالی موجود، روند اجرای طرحها را با جدیت دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان در نشست شورای برنامهریزی و توسعه گیلان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای عمرانی گفت: دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مالی موجود، روند اجرای طرحها را با جدیت دنبال کنند تا شاخصهای اقتصادی استان در نیمه دوم سال روندی رو به رشد داشته باشد.
هادی حقشناس گفت: تحقق اهداف توسعهای استان در گرو همکاری، همافزایی و مدیریت هوشمند منابع است و همه دستگاهها باید با نگاه جهادی در مسیر پیشبرد طرحهای مصوب حرکت کنند.
وی با اشاره به ظرفیت تأمین مالی از طریق اوراق بانکی مرابحه افزود: این اوراق یک فرصت ارزشمند برای استان به شمار میرود و تاکنون برای حدود یک همت پروژه تعریف شده است؛ در حالی که ظرفیت گیلان در این بخش دستکم سه همت است.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه، گیلان پس از اصفهان و یزد، رتبه سوم بیشترین میزان پسانداز بانکی کشور را دارد گفت: این موضوع زمینهای مناسب برای توسعه طرحهای عمرانی است.
هادی حق شناس با بیان اینکه از میان دو هزار و ۲۷۱ طرح دارای قابلیت استفاده از اوراق بانکی، تاکنون ۲۴۱ طرح در استان تعریف شده، گفت: بودجه عمرانی به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست، ازاینرو باید با بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین، روند اجرای طرحها را تسریع کرد.
وی همکاری نظام بانکی را در تحقق این هدف مؤثر دانست و گفت: انتظار میرود بانکها متناسب با سهم پسانداز بانکی استان، حداقل ۳۰ درصد از سه همت اوراق مرابحه را تقبل کنند و دستگاههای اجرایی نیز با مبادله موافقتنامههای بانکی، زمینه جذب این منابع را فراهم سازند.
استاندار با تأکید بر اینکه هدف نهایی، رشد شاخصهای اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه مردم است، اظهار داشت: دستیابی به این اهداف تنها با تلاش جمعی و همافزایی همه بخشها ممکن خواهد بود.