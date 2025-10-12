به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی لطیفی گفت: ۶ کتاب جدید پایه اول ابتدایی امسال در ۸ مدرسه به صورت آزمایشی تدریس می شود.

وی با اشاره به تولید سه بسته‌ آموزشی با محتوای جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: این بسته‌ها برای سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم آماده شده که از ابتدای آبان‌ در مدارس توزیع می‌شود تا به‌عنوان محتوای مکمل کتاب‌های درسی استفاده شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه برنامه‌ریزی آموزشی از وظایف اصلی سازمان پژوهش است و مهم‌ترین اقدام انجام‌شده در این زمینه، تحول در برنامه درسی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان و متناسب با رویکردهای مختلف بوده است, گفت: این تحول نیازمند نقشه راه بود که در قالب هشت گام طراحی و در سال گذشته پیش‌نیازهای آن انجام شد. امسال برای نخستین‌بار، تحول در برنامه درسی در پایه اول ابتدایی آغاز شده است.

لطیفی با بیان اینکه وقتی از تحول در برنامه درسی صحبت می‌کنیم، منظور برنامه‌ای کلان‌تر و گسترده‌تر از صرفاً کتاب درسی است, افزود: برنامه درسی یعنی نقشه تربیت و یادگیری، نقشه‌ای که مدرسه باید بر اساس آن طراحی‌های خود، فعالیت‌هایش و کلاس‌های درس را تنظیم کند.

وی با بیان اینکه تا پیش از این نسخه‌ای مدرسه‌ای از برنامه درسی نداشتیم که مدارس بتوانند به‌طور دقیق برای تحقق تربیت و یادگیری چه کاری باید انجام دهند,گفت: کلاس‌های درس بخشی از این مسیر را برعهده دارند اما فعالیت‌هایی که در مدرسه انجام می‌شود بسیار فراتر از کلاس درس است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینکه ما نقشه‌ای یکپارچه برای تربیت و یادگیری در مدرسه نداشتیم، افزود: برنامه درسی مدرسه‌ای به بیان ساده، به دنبال این است که نقشه‌ای یکپارچه از تربیت و یادگیری را به مدرسه ارائه دهد. از طرفی، این برنامه انتظارات و استانداردهای ملی را نیز به مدرسه منتقل می‌کند و مشخص می‌کند که چه اهداف عملیاتی باید در پایان هر دوره تحصیلی و پایان هر پایه به‌دست آید.

لطیفی با بیان اینکه از طرف دیگر دامنه اختیار مدرسه را نیز برای طراحی و برنامه‌ریزی مشخص می‌کنیم ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بسیار مهم برنامه درسی مدرسه‌ای، این است که مدارس می‌توانند با انعطاف، متناسب با شرایط خود و نیازهای دانش‌آموزان، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی را برای اجرای فعالیت‌ها در سطح مدرسه انجام دهند.

وی با بیان اینکه دومین گام، تغییر کتاب‌های درسی است که از امسال کتاب‌های جدید پایه اول ابتدایی در اختیار مدارس قرار گرفته است گفت: این تغییرات یکی از مهم‌ترین ریل‌گذاری‌های نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه ارائه خدمات پشتیبانی علمی به مدارس برای اجرای دقیق برنامه درسی از دیگر اقدامات سازمان است افزود: با توجه به حساسیت پایه اول، اجرای برنامه درسی جدید به‌صورت آزمایشی انجام شده و در صورت موفقیت، طی دو سال آینده تثبیت خواهد شد. همچنین برای والدین نیز برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته شده است.

تغییر ۵۵ کتاب و تدوین ۱۵ کتاب جدید برای سال تحصیلی جاری

وی درباره تغییرات رشته‌های فنی و حرفه‌ای گفت: هدف این رشته‌ها تربیت نیروی کار است و انتظار می‌رود دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی جذب بازار کار شوند. سال گذشته ۳۰ رشته با توجه به نیاز بازار بازنگری شدند و امسال نیز ۵۵ کتاب درسی با تغییرات کلی و ۱۵ کتاب جدید تدوین شده است.

تدریس آزمایشی کتاب "از من تا خدا" در کنار کتاب دین و زندگی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین از اضافه شدن کتاب خوش‌خط برای دانش‌آموزان پایه چهارم تا ششم خبر داد و گفت: بخشی از درس هنر به آموزش خط تحریری اختصاص یافته است. علاوه بر این، کتاب "از من تا خدا" به‌عنوان محتوای مکمل کتاب دین و زندگی، به‌صورت آزمایشی تدریس خواهد شد.

ورود فصل هوش مصنوعی به کتاب کار و فناوری پایه‌های هفتم و هشتم

لطیفی با بیان اینکه کتاب کار و فناوری پایه ششم به‌صورت سراسری و کتاب‌های پایه هفتم و هشتم به‌صورت آزمایشی تغییر یافته‌اند گفت: در نسخه جدید این کتاب‌ها، فصل هوش مصنوعی نیز گنجانده شده است.

تولید بسته‌های آموزشی با محتوای جنگ ۱۲ روزه؛ توزیع در مدارس از آبان‌ماه

وی با بیان اینکه در راستای تأکید رئیس‌جمهور بر توانمندسازی معلمان، طرح کلاس شوق‌انگیز طراحی شده که بر جذاب‌سازی فضای کلاس درس و آموزش روش‌های نوین یاددهی و یادگیری تمرکز دارد، با اشاره به تولید سه بسته‌ آموزشی با محتوای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: این بسته‌ها در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم آماده شده و از ابتدای آبان‌ در مدارس توزیع می‌شود تا به‌عنوان محتوای مکمل کتاب‌های درسی استفاده می شود.