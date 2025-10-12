به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این عملیات از ابتدای سال با هدف افزایش پایداری تولید، ارتقای ضریب ایمنی و آمادگی برای فصل سرد آغاز شد و اکنون با تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در حال تکمیل است.

این عملیات با هدف اطمینان از پایداری تولید، افزایش ضریب ایمنی و کاهش نرخ خرابی تجهیزات حیاتی انجام می‌گیرد. به‌دلیل شرایط سخت محیطی خلیج فارس و فشار‌های بالای عملیاتی، تجهیزات مستقر در سکو‌ها نیازمند پایش، بازسازی و جایگزینی دوره‌ای هستند تا از بروز توقف تولید و حوادث صنعتی جلوگیری شود.

اورهال سالانه سکو‌های پارس جنوبی شامل مجموعه‌ای از اقدام‌های فنی از قبیل بازرسی خطوط لوله، تعویض ولو‌ها و کمپرسورها، تعمیر سیستم‌های کنترل، بازسازی توربین‌ها و اجرای تست‌های عملکردی است. این فعالیت‌ها به‌طور معمول در دوره‌های زمانی محدود و با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شوند تا اثر حداقلی بر جریان تولید گاز داشته باشند.

رئیس تعمیرات مدیریت تولید عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه از مجموع ۳۹ سکوی فعال پارس جنوبی، ۳۵ سکو تحت پوشش تعمیرات اساسی قرار گرفت و تاکنون بیش از ۹۲ درصد پیشرفت حاصل شده است، بیان کرد: با تکمیل سکوی باقی‌مانده تا پایان مهر به پوشش صددرصدی می‌رسیم.

هادی فخرزاده افزود: در سه سکوی دریایی، شش عدد شیر ۳۲ اینچی با وزن تقریبی ۱۸ تن تعویض و سیستم‌های برق اضطراری دو سکوی SPD-۷ و SPD-۸ با تجهیزات ساخت داخل جایگزین شدند، همچنین در بخش خطوط لوله، نقاط دارای کاهش ضخامت شناسایی، ترمیم و تقویت شد.

وی با بیان اینکه در میانه اجرای تعمیرات اساسی سکوها، کشور با شرایط فوق‌العاده‌ای مواجه شد، اظهار داشت: وقوع جنگ ۱۲ روزه همزمان با فعالیت‌های اورهال، هیچ خللی در روند کار ایجاد نکرد. همکاران با تلاش بی‌وقفه، رعایت کامل دستورعمل‌های ایمنی و مدیریت دقیق توانستند بدون کوچک‌ترین وقفه یا آسیب، تعمیرات را ادامه دهند و تولید پایدار گاز را برای زمستان تضمین کنند. این موفقیت نمونه‌ای از تعهد و همت کارکنان در سخت‌ترین شرایط عملیاتی است.

فخرزاده اظهار داشت: تعمیرات اساسی در شرایط دشوار اقلیمی و حتی در روز‌های پرتنش منطقه‌ای بدون توقف انجام شد. در برخی موارد مانند سکوی SPD-۱۳ C عملیات هفت روز زودتر از برنامه به پایان رسید که نشان‌دهنده تعهد و هماهنگی کامل تیم‌هاست.