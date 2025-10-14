

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جلسه هماهنگی برای برگزاری دومین کنگره بزرگداشت آیت‌الله ملک‌حسینی با حضور مسئولان استانی و اعضای ستاد برگزاری این کنگره در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

در این نشست، دبیر جلسه هماهنگی برگزاری دومین کنگره بزرگداشت آیت‌الله ملک‌حسینی با بیان اینکه همه برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این کنگره انجام شده است، گفت: دعوت‌نامه‌هایی برای استان‌های همجوار به‌ویژه شخصیت‌هایی که با آیت‌الله ملک‌حسینی(ره) ارتباط نزدیک داشتند ارسال می‌شود.

مومنی با بیان اینکه پوستر‌های دومین کنگره بزرگداشت آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) آماده شده است افزود: در این مراسم که هفتم آبان در محل دانشگاه یاسوج برگزار می‌شود آیت‌الله حسینی بوشهری سخنران ویژه این مراسم خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج هم در این نشست با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) گفت: تکریم و برگزاری کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی، تکریم فرهنگ دینی و تاریخ این سرزمین است و همه مسئولان باید با جدیت پای کار باشند.

آیت الله حسینی افزود: آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) تا آخرین لحظه از انقلاب اسلامی پشتیبانی کرد و وظیفه ماست که با برگزاری هر چه بهتر و شایسته این کنگره، یاد و راه ایشان را گرامی بداریم.

وی تأکید کرد: مصوبات ستاد باید با سرعت اجرا و تمهیدات لازم در زمینه امنیت، پذیرایی و اسکان مهمانان به‌درستی برنامه ریزی‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: تاکنون ۱۸ نوار از بیت آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) جمع‌آوری و برای تبدیل به نسخه دیجیتال به تهران ارسال شده است.

سید شهریار گنجی افزود: بیش از ۳۳ ساعت فیلم و محتوای تصویری از سخنرانی‌های سید کرامت الله ملک‌حسینی (ره) از سال ۱۳۷۲ تاکنون آماده شده است.

گنجی با بیان اینکه از ۱۴ مردادماه امسال تیزر‌های کنگره در شبکه استانی پخش شده و تاکنون ۷۵ قسمت از سخنان آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) در قالب ۳۰۰ دقیقه برنامه منتشر شده است اضافه کرد: همچنین مستندها، موشن‌گرافی‌ها و زیرنویس‌های اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و شبکه‌های صدا و سیما در حال پخش است.

وی ادامه داد: کنگره بزرگداشت آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) به‌طور کامل ضبط و به صورت زنده از شبکه استانی و شبکه‌های سراسری نیز پخش خواهد شد.