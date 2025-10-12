پخش زنده
اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم ملی والیبال زنان کشورمان با حضور ۱۵ بازیکن پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار میشود و تیم ملی والیبال زنان ایران یکی از تیمهای شرکت کننده در این بازیها است.
اردوی آماده سازی نهایی و متصل به اعزام تیم ملی والیبال زنان از روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه با حضور ۱۵ بازیکن آغاز شده است و تا دهم آبان زمان اعزام تیم به ریاض پیگیری میشود.
آیتک سلامت، زهرا کریمی، الهه پور صالح، معصومه قدمی، غزاله بستان، سپینود دست برجن، زهرا مغانی، کیمیا کیانی، ریحانه کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، نگار هاشمی، شبنم علیخانی و سودابه باقرپور ۱۵ بازیکن دعوت شده از سوی لی دو هی سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران به این اردو هستند.
مسابقات والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از روز سه شنبه ۱۳ آبان با حضور هشت تیم در دو گروه آغاز میشود و به مدت ۱۰ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۸ دیدار پیگیری خواهد شد.