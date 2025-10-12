پخش زنده
امروز: -
پلیس فتای نوشهر با هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و دستگیری دو متهم کلاهبرداری اینترنتی شد که از طریق ارسال لینک جعلی اقدام به اخاذی از شهروندان میکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از شناسایی و دستگیری دو متهم کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که با ارسال لینک جعلی برای شهروندان، اقدام به اخاذی میکردند.
سرهنگ حجت نورانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: برابر اظهارات شاکی و بررسیهای فنی به عمل آمده مشخص شد متهمان از طریق درگاه جعلی و ارسال لینک آلوده اقدام به کلاهبرداری از مالباخته کردهاند.
فرمانده انتظامی نوشهر با اشاره به جزئیات عملیات دستگیری گفت: با اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیسی، دو متهم پرونده با هماهنگی قضایی دستگیر و متهمان در مواجهه با ادله و مستندات به ۶ فقره جرم انتسابی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال اقرار کردند.
سرهنگ نورانی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: مردم باید مراقب افراد فرصتطلب و سودجو باشند و وارد لینکهای مخرب در فضای مجازی نشوند. در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق وبسایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.