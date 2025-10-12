کشف فلزیاب غیرمجاز در ایست بازرسی سرابباغ آبدانان
در ایست بازرسی سرابباغ، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز توسط مأموران این پاسگاه کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در جریان بازرسی از یک خودروی سواری با سه سرنشین در ایست بازرسی سرابباغ، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز توسط مأموران این پاسگاه و با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان آبدانان کشف و توقیف شد.
اقدامات لازم جهت برخورد قانونی با متهمان در دستور کار قرار گرفته است.
«فرزاد شریفی» مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام،گفت: حمل و استفاده از دستگاههای فلزیاب بدون مجوز رسمی از این وزارتخانه، طبق قانون ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.