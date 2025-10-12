پخش زنده
طرحهای بازسازی فرودگاه ارومیه با تکمیل مطالعات فنی و مشاور طرح، در آیندهای نزدیک آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی رستمی، عضو هیأتمدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از ترمینال خارجی و باند فرودگاه شهید باکری ارومیه بازدید کرد.
در این بازدید، وضعیت موجود ترمینال و سطوح پروازی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در خصوص نحوهی اجرای پروژه بازسازی ترمینال و باند فرودگاه تصمیم گیری شد.
رستمی، در جریان بازدید از بخشهای مختلف فرودگاه ارومیه اظهار کرد: در ادامه برنامههای توسعهای فرودگاههای کشور، بازدیدی از بخشهای مختلف فرودگاه ارومیه از جمله ترمینال و باند پروازی انجام شد و پس از بررسیهای میدانی، تصمیم بر آن شد تا بازسازی ترمینال خارجی و سطوح پروازی این فرودگاه در آینده نزدیک آغاز شود.
وی افزود: مطالعات اولیه ترمینال خارجی از سوی مشاور مربوطه انجام گرفته و عملیات اجرایی بهزودی آغاز خواهد شد تا فضای فرودگاهی ارومیه به استانداردهای روز نزدیکتر شود.
عضو هیأتمدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به وضعیت باند موجود فرودگاه ارومیه اظهار داشت: با توجه به مشکلات و نیازهای فنی باند فعلی، با توجه به اینکه مطالعات صورت گرفته است مقرر شد عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۵ آغاز شود.
وی گفت: بر اساس هماهنگی صورتگرفته با مدیرکل محترم فرودگاه ارومیه، پیشنهاد بر این است که اجرای این پروژه پس از پایان عملیات حج سال آینده، یعنی از اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۵، آغاز شود.
در این بازدید، عظیم طهماسبی مدیرکل فرودگاههای استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی ترمینال و سطوح پروازی، به تشریح نیازها و برنامههای اجرایی پروژه بهسازی فرودگاه شهید باکری ارومیه پرداخت.