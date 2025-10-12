پخش زنده
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجلاس همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی گفت: مقاومت حماس و مردم غزه رژیم صهیونی را مجبور به پذیرش آتش بس کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور با اشاره به مقاومت مردم غزه و حماس گفت: این مقاومت، رژیم صهیونی را وادار به پذیرش آتشبس کرده و هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی نشاندهنده گستردگی هجمه دشمن علیه محور مقاومت و ارزشهای اسلامی است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز یکشنبه در اجلاس همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونی، افزود: شدت این جنایات در طول تاریخ بشر بیسابقه است و برگزاری هشتمین اجلاس و استمرار این نشستها، بهویژه در این برهه تاریخی، از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است، زیرا این رژیم فاسد، سفاک و کودککش، همه ارزشهای انسانی را لگدمال کرده و متأسفانه بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر در برابر این جنایات سکوت کردهاند.
اوحدی اظهار کرد: تاریخ در یک تقابل حساس و سرنوشتساز قرار دارد و آنچه دشمنان دنیای استکبار و رژیم نامشروع صهیونیستی در انتظارش بودند باید در قالب یک تقابل تاریخی محکزنی شود. اگر درست عمل کنیم قطعا پیروزی بزرگی برای دنیای اسلام و محور مقاومت به دنبال خواهد داشت؛ اما غفلت از این برهه میتواند ارزشهایی را که هزاران نفر برای آنها خون دادهاند، به خطر اندازد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره «جنگ دوازده روزه تحمیلی» که رهبر معظم انقلاب از آن بهعنوان جنگ ترکیبی یاد کردند، گفت: دشمن در خیال خام خود گمان میکرد با جنگ ترکیبی و شناختی و حذف فرماندهان میتواند قدرت نظامی ما را زمینگیر کند، اما مردم برخلاف تصور آنها از محور مقاومت، از نظام جمهوری اسلامی و از فرماندهان بزرگ خود دفاع کردند.
وی تصریح کرد: اراده مردمی و نمایش قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران نشان داد رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی قادر به ایجاد تغییر اساسی نیستند.
اوحدی باهشدار درباره اهداف دشمن برای گسست نسلی تاکید کرد: تلاش استکبار بر دامن زدن به گسست نسلی است تا با فاصله انداختن میان نسلها، ارزشها را فراموش و پایمال کند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آمار شهدا در جنگ ۱۲ روزه صهیونیستها علیه مردم ایران را اعلام کرد و در این باره توضیح داد: در این جنگ ۱۶۲ زن، ۴۱ نفر کمتر از ۱۷ سال و ۳۴ دانشآموز شهید شدند.
وی با نام بردن از چند تن از جانباختگان خردسال جنگ ۱۲ روزه صهیونیستها علیه مردم ایران افزود: رایان قاسمیان دو ماهه، محمدعلی بهمنآبادی ۹ ماهه و زهرا ذاکریان ۷ ماهه بودند؛ آیا اینها تاسیسات هستهای بودند؟ آیا حق حیات نداشتند؟
اوحدی با انتقاد از پهپادهای تروریستی و رسانهای دشمن گفت: جنگ شناختی امروز روح و روان مقاومت را هدف گرفته و برگزاری اینگونه برنامه ها بیعت با ارزشهایی است که میتواند ملتها را از مشکلات عبور دهد.