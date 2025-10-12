پخش زنده
در دومین جلسه علنی مجلس، بررسی ماده نخست طرح ملی هوش مصنوعی با تمرکز بر تعاریف مفهومی و رویکردهای انسانی-اسلامی برگزار شد؛ طرحی که به گفته نمایندگان، میتواند با جلوگیری از دوبارهکاری و هدررفت منابع، مسیر توسعه هوشمندانه کشور را هموار کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در دومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، ماده اول این طرح که شامل تعاریف پایهای و مفهومی است، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت. این ماده با بیش از ۵۰ پیشنهاد اصلاحی از سوی نمایندگان همراه بود و تمرکز آن بر ارائه تعاریفی جامع از هوش مصنوعی با رویکردی انسانی و اسلامی، فراتر از چارچوبهای ماشینی رایج در غرب است.
سید جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در حاشیه این جلسه با تأکید بر اهمیت حیاتی هوش مصنوعی در جهان امروز، اظهار داشت: «هوش مصنوعی نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه در تحلیل دادهها و ارائه نتایج دقیق، نقش کلیدی دارد. در عرصههای نظامی، اقتصادی و اجتماعی جهان، کشورها از این فناوری بهره میبرند و اگر ما از آن غافل شویم، قطعاً عقب خواهیم ماند.»
به گفته حسینیکیا، مهمترین هدف این طرح جلوگیری از دوبارهکاری و هدررفت منابع است. وی افزود: «هوش مصنوعی میتواند در حوزههایی، چون ناترازی انرژی، مدیریت ترافیک، قانونگذاری و پالایش قوانین زائد، نقش مؤثری ایفا کند. این فناوری حتی در زندگی روزمره مردم نیز قابل پیادهسازی است و میتواند تحولی بنیادین ایجاد کند.»
در خصوص ساختار اجرایی طرح، اختلاف دیدگاه میان کمیسیون صنایع و دولت وجود دارد. کمیسیون صنایع خواهان تشکیل یک سازمان مستقل زیر نظر رئیسجمهور است تا بتواند نقش راهبری مؤثری در دستگاههای اجرایی ایفا کند. در مقابل، دولت پیشنهاد داده است که این ساختار در قالب یک ستاد زیر نظر معاونت علمی ریاستجمهوری فعالیت کند. حسینیکیا معتقد است که ساختار ستادی ممکن است توان راهبری لازم را نداشته باشد و تأکید دارد که سازمانی مستقل میتواند عملکرد قدرتمندتری داشته باشد.
با تصویب کلیات طرح و ورود به بررسی جزئیات، به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی گام مهمی در جهت تدوین سیاستهای ملی هوش مصنوعی برداشته است؛ سیاستهایی که میتوانند مسیر توسعه فناورانه کشور را هموارتر و آیندهنگرتر کنند.