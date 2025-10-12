در جریان بازدید بازرس کل استان و مدیر کل بنیاد مسکن استان اعلام شد که فاز یک پروژه نهضت ملی مسکن اکباتان اهواز در خرداد ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مصطفی انصاری فرد امروز یکشنبه ۲۰ مهر در حاشیه بازدید از پروژه نهضت ملی اکباتان اهواز اظهار کرد: ما امروز از واحد‌های اکباتان اهواز بازدید کردیم و بر اساس اظهارات مسئولین، این واحد‌ها تعیین‌تکلیف شده‌اند، اما ریزه‌کاری‌های وجود دارد که ان‌شاءالله این ریزه‌کاری‌ها انجام و واحد‌ها تحویل مردم داده خواهد شد.

مدیرکل سازمان بازرسی خوزستان ادامه داد: پروژه‌هایی هستند که ۸۰ درصد پیشرفت دارند و اقداماتی در خصوص این پروژه‌ها لازم است انجام شود تا در این زمینه دستگاه‌های دیگر ورود کنند و پای کار بیایند و این ۸۰ درصد نیز ظرف ۳ ماه تکمیل و تحویل داده شود. دولت و قوه قضائیه با نظارت کامل پیگیر این موضوع هستند تا آنچه دغدغه مردم است، به نتیجه برسد.

وی افزود: طی بازدیدی که قبلا از این منطقه داشتیم، دیدیم که بخش ۶۸ واحدی آسفالت نشده بود که الان آسفالت شد و تاسیسات لازم مانند آب، برق، گاز و تلفن ایجاد و آسانسوری که نبوده الان نصب شده است و فضاسازی‌های لازم در حال انجام است که قابل تقدیر است.

محمود اکبری فضلی مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان نیز در حاشیه این بازدید در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه اظهار کرد: پروژه اکباتان اهواز که از پروژه‌های نهضت ملی و دارای ۵۳۵ واحد است که در سه فاز شروع شد. خدا را شکر امروز شاهد این هستیم که در فاز دو این پروژه، حدود ۶۴ واحد آماده تحویل است.

وی افزود: متقاضیان مشخص شدند و واحد‌ها تخصیص داده شد و شروع عملیات کابینت، کمد و شیرآلات توسط خود متقاضیان و فروش اقساطی نیز درحال انجام است.

اکبری فضلی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا دهه فجر حدود ۸۰ واحد در فاز ۳ این پروژه آماده می‌شوند. عملیات سفیدکاری در حال انجام است و آقای انصاری دستورات لازم را دادند تا انشعابات آب، برق و گاز سریعا کار شود.

وی افزود:ان‌شاءالله با مشارکت بانک عامل و آورده مردم عملیات اجرایی انجام شود. فاز یک این پروژه با قدرت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم در خردادماه ۱۴۰۵ فاز یک این پروژه به اتمام برسد.