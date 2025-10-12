به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس سبک ایچماف کشور و پیشکسوت ورزش های رزمی البرز با اشاره به اهمیت فعالیت هفتاد سبک ورزشی رزمی در البرز گفت: البرز قطب ورزش رزمی در کشور است.

سیدرضا سیدیان با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه ورزش البرز گفت: ورزش را به صورت حرفه ای از شش سالگی در قالب ورزش تکواندو آغاز کردم.نماینده سبک ایچماف را از روسیه گرفته ام که به معنای فارسی آن دست در دست می شود.

وی با اشاره به ورزش های رزمی در استان البرز در برنامه زنده سیمای البرز گفت: آینده ای که برای ورزش های رزمی می توان متصور شد، ارتقاء میزان ظرفیت این ورزش در میان نوجوانان و جوانان است.

پیشکسوت ورزش های رزمی در البرز در شبکه سیمای استانی بیان کرد: در عرصه ورزش های رزمی ۱۲۰ رشته وجود دارد، که در البرز ۷۰ سبک ورزشی رزمی فعال هستند و به همنی منظور در تلاشیم سالنی به عنوان خانه رزمی اختصاص دهیم.

سیدیان با بیان این مطلب که البرز قطب ورزش رزمی در کشور است تصریح کرد: افتخار خودم و سبک ایچماف این است که چهار شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونیستی در این رشته فعالیت داشتند.