معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه هنوز ۵۴۰ هزار متقاضی در صف وام ازدواج هستند، گفت: سه بانک را به دلیل انجام ندادن تعهدات به هیئت تخلفات بانک مرکزی معرفی کردیم.

علیرضا رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سال ۱۴۰۳، سه بانک ملی، پارسیان و پاسارگاد نسبت به میزان تعهد مصوب خود برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه عمل نکردند، به همین علت با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور به هیئت تخلفات بانک مرکزی معرفی شدند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد برخی بانک‌ها با وجود داشتن منابع کافی داخلی، از پرداخت وام ازدواج به جوانان خودداری کرده‌اند که این موضوع پیگیری و رسانه‌ای شد.