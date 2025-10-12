به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: محیط زیست تنها یک مبحث علمی نیست بلکه یک میراث‌طبیعی و اخلاقی است که همه ما در حفاظت از آن وظیفه داریم.

هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست صبح امروز در نشست گفتمان پردیسان که در سالن شهدای محیط زیست سازمان برگزار شد، بیان کرد: آیین و رسم و رسومات ما متاثر از شرایط طبیعی و جغرافیایی بوده است. گذشتگان بی احترامی به طبیعت را دلیل ناباروری طبیعت می‌دانستند برای همین احترام ویژه‌ای برای طبیعت قائل بودند و ما اکنون نیز این باور‌ها را در بین مردم داریم.