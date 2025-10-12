پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از تامین و توزیع بیش از ۴۱۲۰ تن کود کشاورزی در شهرستان خوی در نیمه نخست سال جاری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی، با اشاره به عملکرد شهرستان خوی در ششماهه نخست سال جاری افزود: «در این شهرستان، بیش از ۴۱۲۰ تن انواع کود شیمیایی شامل ۳۴۵۵ تن کود ازت، ۳۱۹ تن فسفات و ۳۴۵ تن پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.»
مظلومی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان خوی در تولید محصولات باغی و زراعی افزود: «خوی با دارا بودن اقلیم مناسب و زیرساختهای کشاورزی، از مناطق مهم استان در حوزه تولیدات کشاورزی محسوب میشود. تأمین بهموقع نهادهها نقش مهمی در حفظ کیفیت و افزایش عملکرد محصولات این منطقه دارد.»
وی ضمن قدردانی از همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان اظهار داشت: «فرآیند توزیع کود در خوی با نظارت دقیق و رعایت اصول فنی انجام شده و رضایت بهرهبرداران را به همراه داشته است.»