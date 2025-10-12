در اجرای طرح آرامش در فریدونکنار، مأموران انتظامی ۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۶ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی فریدونکنار از اجرای طرح آرامش و دستگیری ۶ خرده‌فروش مواد مخدر همراه با کشف بیش از ۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمود حسین‌زاده گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به جزئیات عملیات افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، ۶ دستگاه خودرو سواری و موتورسیکلت توقیف و ۶ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فریدونکنار با بیان اینکه برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر از مطالبات جدی شهروندان است، تصریح کرد: اجرای این گونه طرح‌ها در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی و پاکسازی چهره شهر از مظاهر ناهنجاری ادامه خواهد داشت.

سرهنگ حسین‌زاده در پایان با تأکید بر تداوم مبارزه بی‌امان پلیس با قاچاق مواد مخدر، از عموم مردم خواست با اعلام هرگونه اخبار و اطلاعات به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، در ریشه‌کنی بلای خانمان‌سوز اعتیاد ایفای نقش کنند.