از ابتدای امسال تا کنون ۶‌هزار و ۴۲۵ فقره تسهیلات به ارزش ۲۴ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان در استان البرز پرداخت شده که ۲.۴ درصد از محل مصوبات ستاد تسهیل بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۶‌هزار و ۴۲۵ فقره تسهیلات به ارزش ۲۴ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان در استان پرداخت شده که ۹۷.۶ درصد آن از محل پرداخت‌های مستقیم بانک‌ها و تنها ۲.۴ درصد از محل مصوبات ستاد تسهیل بوده است. این موضوع نشان می‌دهد باید نقش مصوبات ستاد در تأمین مالی تولید پررنگ‌تر شود.

محمد انصاری گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۴ فقره تسهیلات از محل مصوبات ستاد تسهیل با مبلغ ۶۷۶ میلیارد تومان پرداخت شده است. هرچند این رقم در مقایسه با کل پرداختی‌های شبکه بانکی رقم بزرگی نیست، اما نشان‌دهنده جهت‌گیری مثبت و همکاری مطلوب بانک‌های عامل است.

وی به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: سهم استان البرز در بخش صنعت از محل تبصره ۱۸، ۲۷۶ میلیارد تومان است که بین سه بانک توسعه تعاون، ملت و صنعت و معدن تقسیم شده است. تاکنون به طور میانگین ۴۷ درصد از این منابع جذب و پرداخت شده که این رقم نسبت به میانگین کشوری (۳۲ درصد) رشد دارد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت البرز با اشاره به نامه اخطاریه‌ای از سوی وزارتخانه مبنی بر محدود بودن فرصت جذب منابع، از بانک‌های عامل خواست ضمن تسریع در انعقاد قراردادها، طرح‌های غیرقابل پرداخت را به‌سرعت تعیین‌تکلیف کنند.

او با اشاره به سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در برخی بانک‌ها افزود: حدود دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده ریالی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. نرخ سود این تسهیلات برای بخش‌های مختلف بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شده و لازم است استان البرز با اطلاع‌رسانی و هماهنگی اتاق بازرگانی، سهم خود را از این منابع جذب کند.

انصاری گفت: تاکنون ۶۸ جلسه کارگروه تسهیل در استان برگزار شده، ۲۷۱ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و ۴۲۴ مصوبه صادر شده است. از این تعداد، ۸۱ درصد مصوبات اجرایی و ۱۸ درصد در دست اقدام است که نشان‌دهنده پیگیری مستمر اعضای کارگروه است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته استان البرز با فاصله اندک، رتبه چهارم کشور را در برگزاری جلسات ستاد تسهیل کسب کرد و می‌توانست با برگزاری یک جلسه بیشتر، رتبه سوم را نیز از آن خود کند.