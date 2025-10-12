به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: برابر قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن، کلیه رانندگان موظف هستند هنگام حمل کودک در خودرو از صندلی ایمنی مخصوص کودک استفاده کنند و رعایت این قانون نه تنها الزامی است، بلکه نقشی حیاتی در حفظ جان کودکان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه افزود: متأسفانه برخی از والدین همچنان نسبت به خطرات نشاندن کودکان در صندلی جلو بی‌توجه هستند، در حالی‌که طبق تبصره قانونی، کودکان به هیچ وجه مجاز به نشستن در صندلی جلو نیستند، حتی اگر از صندلی ایمنی کودک استفاده شود.

رئیس پلیس راهور استان یزد تصریح کرد: در آغوش گرفتن کودک در صندلی جلو، به ویژه هنگام تصادف، می‌تواند به فاجعه منجر شود؛ چراکه باز شدن ناگهانی کیسه هوا در این شرایط، آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیری برای کودک به همراه دارد.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید پلیس راهور، جریمه عدم استفاده از صندلی کودک در سال ۱۴۰۴ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است و مأموران پلیس در صورت مشاهده تخلف، با رانندگان برخورد قانونی خواهند کرد.

دستوار خاطرنشان کرد: رعایت ایمنی، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندانمان است و از همه والدین تقاضا داریم به‌خاطر عزیزترین سرمایه‌های زندگی‌شان، از در آغوش گرفتن اطفال در صندلی جلو خودداری کنند و با استفاده از صندلی مخصوص کودک، سفری ایمن برای فرزندانشان رقم بزنند.