به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در آیین اختتامیه مسابقات استانی قرآن کریم فراجا گفت: نیرو‌های مسلح، نیرو‌های جان بر کف و مخلصی هستند که با ایمان و اتکال به خدا، در صیانت و حفاظت از مرز‌های کشور از جان می‌گذرند.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به اینکه رسیدن به رستگاری و قرب الهی در سایه عمل به کلام وحی امکان پذیر است، افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در این مسیر گام بر می‌دارند.

وی هچنین از تلاش‌های شبانه روزی نیرو‌های مسلح در برقراری امنیت قدردانی کرد.

در پایان این مراسم از برگزیدگان رشته‌های مختلف قرائت، حفظ قرآن کریم و نهج‌البلاغه در بخش کارکنان، همسران و فرزندان انتظامی استان تجلیل شد.