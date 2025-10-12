پخش زنده
معاون مهندسی توسعه و فنی آبفای منطقه ۵، از اتمام موفقیتآمیز و فنی عملیات رفع معارض خط انتقال آب ۶۰۰ میلیمتری مسیر توسعه بزرگراه یادگار امام در محدوده آبفای منطقه ۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «رضا امانی» گفت: عملیات رفع معارض خط انتقال آب، که مستقیماً بر سر مسیر توسعه بزرگراه یادگار امام انجام گرفت، با هدف آزادسازی فضا برای ادامه کار عمرانی شهرداری و تضمین استمرار آبرسانی همزمان به مشترکان به سرانجام رسید.
وی افزود: این عملیات پیچیده در چند مرحله تخصصی و تحت نظارت مستقیم کارشناسان فنی آبفا انجام شده است. در گام اول، به منظور کنترل کامل جریان و تسهیل قطع و وصل ایمن، عملیات سهراهگیری و نصب شیرخطهای جدید در دو سمت محل طرح، طی دو نوبت کاری شبانه، با دقت بسیار بالا به انجام رسید. این تدبیر فنی از بروز اختلال در تأمین آب مناطق تحت پوشش در طول اجرای مراحل بعدی جلوگیری کرد.
معاون مهندسی توسعه و فنی آبفای منطقه ۵ بیان کرد: این عملیات با اجرای خط جایگزین فولادی پوششدار به طول تقریبی ۶۵ متر انجام شد و تمام عملیات جوشکاری مطابق با الزامات فنی و استانداردهای بینالمللی بوده و کیفیت نهایی جوشها توسط شرکت بازرس معتبر تأیید شد.
امانی گفت: پس از انجام موفقیتآمیز تستهای هیدرواستاتیک و اطمینان کامل از آببندی خط جدید، لوله قدیمی از مدار خارج و خط فولادی جایگزین وارد مدار بهرهبرداری شد. این عملیات در نهایت منجر به آزادسازی کامل مسیر طرح توسعه بزرگراه یادگار امام و تحویل آن به شهرداری شد.