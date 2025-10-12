پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: کشاورزان این استان مشغول برداشت میوه به از هزار و ۸۰۰ هکتار باغهای خود هستند و پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۲ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر بازار داخل، به استانهای دیگر نیز ارسال شود.
ابوالفضل زمانی فرد با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان آبان ماه در شهرستان سرچهان ادامه دارد افزود: استان فارس بعد از استانهای اصفهان و کرمان رتبه سوم سطح زیرکشت و تولید میوه بِه را در کشور دارد.
زمانی فرد بیان کرد: شهرستانهای نی ریز، اقلید و بوانات به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید بِه را در بین شهرستانهای فارس به خود اختصاص داده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: آفات و بیماریها محصول باغها را به مخاطره میاندازد و در سالهای اخیر توسعه باغهای بِه با استفاده از پایههای رویشی کوئینز، ارقام بازارپسند و پربار در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.