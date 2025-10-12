پخش زنده
تمرینات اردوی نهایی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر با حضور ۱۸ بازیکن پیگیری میشود و ملیپوشان تلاش زیادی برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی این تیم دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود که مسابقات والیبال دختران از ۲۷ مهر تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در این بازیها است که با تیمهای بحرین و قطر در گروه نخست مقدماتی همگروه است.
تمرینات اردوی نهایی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر از روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه با حضور ۱۸ بازیکن شروع شده است و ملیپوشان تلاش زیادی برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی این تیم دارند.
این اردو تا زمان اعزام تیم به بحرین (۲۴ مهر) در کمپ تیمهای ملی بانوان و سالن فدراسیون ادامه دارد.
آیدا باقرنیا، یلدا جعفری، لعیا افزونی، هستی واحدی، یسنا آهنکوب رو، معصومه قدمی طبقدهی، کیمیا صفری، نگار حسینی، کیانا صیدی، مریم قاضی راد، آیدا ولی نژاد، مبینا کریمی، نگار عباسی، سانیا بحری، النا همایونی راد، زهرا کیش راد، ستایش حسینی و فاطمه کاویانی کتولی بازیکنان حاضر در اردوی نهایی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.