معاون فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: کاغذ مطبوعات کاهی است و زمینه تولید آن در داخل کشور وجود ندارد برای همین کاغذ مطبوعات وارداتی است.
آقای محمدرضا نوروزپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: کمبود کاغذ مطبوعات به ابتدای امسال و تغییربرخی قوانین از طرف کشورهای وارد کننده بر میگردد.
وی افزود: بعد هم ما با تهاجم رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان مواجه شدیم وثبت سفارشها دیر تایید شدند و به خاطر شرایط جنگی و سپس کمبود ارز مشکلات دیگری ایجاد شد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این مسائل باعث شد ما در مقطعی با کمبود کاغذ مواجه شویم و سرانجام بعد از هماهنگی با وزارت سمت و بانک مرکزی، کاغذهایی را که در گمرک مانده بود ترخیص کردیم.
آقای نوروز پور افزود: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد کمبود نیست بلکه گرانی کاغذ است که این موضوع هم باید به نحوی مدیریت شود که برسیر چاپ کتاب و مطبوعات اثر نگذارد.
در حال حاضر کاغذ جزو کالاهای اساسی نیست، اما میتوان با روشهایی مثل تزریق کاغذ به بازار آن را مدیریت کرد تا از این گرانتر نشود.
افزایش قیمت کاغذ در روزهای گذشته زیر سایه عدم نظارت، انتقادات صنف نشر و دیگر مصرفکنندگان را به همراه داشته است. قیمت کاغذ از مردادماه تا نیمه مهرماه امسال، ۳۷.۵ درصد رشد داشته است؛ امری که فعالان معتقدند عمدتاً تحت تأثیر اخبار سیاسی و عدم تخصیص ارز اتفاق افتاده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در جلسهای به منظور ساماندهی بازار کاغذ، از تخصیص ۴۰ میلیون دلار ارز برای تأمین کاغذ مربوط به حوزه نشر و مطبوعات خبر داد.
امری که به گفته سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، اگر صورت پذیرد، میتوان بازار شش ماه دوم سال را نسبت به افزایش نجومی قیمتها کنترل کرد.