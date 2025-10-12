به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، حجت‌الاسلام سرشار امام جمعه مهرشهر در مراسم اجلاسیه ۲۲۵ شهید منطقه مهرشهر با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت تداوم راه شهدا، تبعیت از ولایت فقیه و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

پاسدار سرخه معاون فرهنگی ناحیه مقاومت امام هادی (ع) و مسول برگزاری مراسم نیز با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری این اجلاسیه گفت: این برنامه با اجرای بخش‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و رونمایی از دو اثر هنری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و ولایت و رهبری تجدید میثاق کردند.

وی همچنین با اشاره به اینکه مقدمات این برنامه از یک سال پیش آغاز شد گفت: در این اجلاسیه در قالب ۶۰ عنوان اثر هنری شامل نقاشی، سرود، شعر، کتاب و نمایش، فعالیت‌های متنوعی برای پاسداشت مقام شهدا انجام گرفت و در حاشیه مراسم به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: در این مراسم از دو اثر هنری شامل کتاب تیام و نقاشی اثر خانم فضلی که لحظه شهادت پدر و پسر، شهیدان صفری را به تصویر می‌کشد، رونمایی شد. این اثر قرار است به‌زودی بر یکی از دیوار‌های منطقه مهرشهر نصب و اکران شود.