در همایش زنان روستایی قائم شهر که در آستانه روز جهانی زنان روستایی در روستای واسکس قائم شهر برگزار شد بر حمایت دولت از زنان روستایی به عنوان فعالان عرصه تولید و اقتصاد روستا تاکید شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور بانوان در این همایش، زنان روستایی و عشایری را پیشگامان حفظ و توسعه کسب و کار و تولید در روستا‌ها عنوان کرد که ایجاد شرایط ساده برای عرضه و فروش محصولاتشان در بازار‌های داخلی و جهانی از انتظارات و مطالبات به حق زنان توانمند روستایی است.

طاهره قیومی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کسب و کار زنان روستایی و عشایر طبق برنامه هفتم پیشرفت، ضمن تدوین برنامه آن را در مرحله تصویب قرار داده تا با نهایی شدن در سطح کشور اجرایی شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان، موضوع آموزش، بسته بندی، بازاریابی و اعطای تسهیلات و فراهم کردن شرایط فروش آنلاین محصولات با شرایط سوبسیتی را جزء برنامه‌های مدون حمایتی دولت برای توسعه کسب و کار زنان روستایی در حوزه اشتغال و اقتصاد پایدار روستا‌ها عنوان کرد.

قیومی، وجود ۳۴۰تعاونی فعال روستایی با چهار هزار صندوق خرد زنان روستایی را از ظرفیت‌های خوب کشور در این عرصه اعلام کرد و اظهار داشت: مصمم هستیم این تشکلات را در ۳۲ استان کشور در مسیر توسعه و پیشرفت به صندوق توسعه کشور و شبکه تعاونی‌ها متصل کنیم.

مشاور وزیر جهادکشاورزی در امور بانوان، نقش مادران در اقتصاد خانواده‌های روستایی را محوری دانست و افزود: مادران ستون اقتصاد خانواده‌های روستایی هستند و امیدآفرینی زمانی محقق می‌شود که اقتصاد خانواده‌ها رونق گیرد.

فرماندار قائم شهر، توانمندسازی زنان روستایی برای ارتقای سطح تولیدات از قالب سنتی و صنعتی را برنامه‌های حمایتی از بانوان روستایی در عرصه تلاش و تولید عنوان کرد و با تاکید بر تجاری سازی محصولات آن را موجب توسعه اشتغال و گردش مالی و اقتصادی در روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از احیای محصولات در استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از محصولات که به نوعی منسوخ شده‌اند بنا داریم با بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان دوباره آنها را به چرخه تولید و اقتصاد این استان برگردانیم.

مومنی با اشاره به وجود ۷۰ صندوق خرد زنان روستایی فعال و غیر فعال در مازندران، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با توسعه واحد‌های کوچک مقیاس در حوزه‌های زراعی و کشاورزی و دام و طیور را از برنامه‌های حمایتی در تکمیل زنجیره تولید در مازندران عنوان کرد.

باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، زنان را پایه گذار نهاد خانواده و اشتغال و اقتصاد نام برد و افزود: از مجموع ۱۱۱۹مشاغل خانگی بیش از ۷۱ درصد این مشاغل به زنان روستایی اختصاص دارد.

باقری، ساماندهی زنان روستایی در قالب تعاونی‌ها رابرنامه‌های حمایتی از این قشر تلاشگر عنوان کرد که با برندسازی حداقل یک محصول در هر روستا و هدایت آن‌ها در قالب تعاونی‌ها، امکان اشتغال و توسعه کسب و کار و اقتصاد پویا در روستا‌ها فراهم می‌شود.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس، نقش زنان روستایی در توسعه تولید و اقتصاد روستا‌ها را محوری و تعیین کننده دانست و افزود: کشاورزی مازندران با همت و تلاش زنان در دوشادوش مردان حفظ و توسعه یافت.

عباسی، فعالیت‌های صندوق خرد زنان روستایی قائم شهر با احراز رتبه دوم کشوری را الگویی موفق در توانمندسازی زنان روستایی عنوان کرد و بر ضرورت فراهم کردن بازار‌ها برای رونمایی و عرضه محصولات و دسترنج زنان روستایی تاکید کرد.

کشوری دیگر نماینده مردم قائم شهر، سیمرغ، سوادکوه، سوادکوه شمالی و جویبار در مجلس گفت: تنوع و تعدد محصولات و تولیدات زنان روستایی، فرصت مغتنمی برای معرفی و عرضه محصولات روستا‌ها به بازار‌های داخلی و خارجی است که با تحقق آن چرخه تولید و عرضه محصولات با قابلیت صادراتی موجب رونق تولید و اقتصاد روستا‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: مجلس برای حمایت از کسب و کار زنان روستایی شرایط خوبی را برای حمایت از زنان تلاشگر روستایی و افزایش اشتغال و تولید و بهبود اقتصاد روستا‌ها رقم خواهد زد.

معصومه صفری سرپرست جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: شهرستان قائم‌شهربا ۲۹ صندوق اعتبارات خرد و عضویت بیش از ۹۰۰ بانوی فعال حدود یک‌سوم صندوق‌های خرد زنان روستایی استان را دارا است.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان شهرستان قائم‌شهر، تنها صندوق شهرستانی در استان است که در مسیر توسعه و پیشرفت زنان روستایی در اقتصاد روستا فعالیت می‌کند.

در جریان این همایش نخستین شرکت تعاونی زنان روستایی قائم شهر با عنوان دهکده زیبا قائم و با هدف توانمندسازی زنان روستایی در حوزه‌های مختلف تولیدی در روستای واسکس قائم شهر افتتاح شد.

در آئین افتتاح این شرکت تعاونی جمعی از زنان تولید کننده و توانمند روستایی قائم شهر بخشی از محصولات و تولیدات شان را در قالب غرفه‌های متعدد به معرض تماشا و فروش گذاشتند.