به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی پس از بازدید از مجموعه تنیس استقلال به عنوان مرکز ملی تنیس ایران، گفت: کار بسیار ازشمندی انجام شده است. خیلی وقت بود دنبال این بودیم که برای بچه‌های تیم ملی یک کمپ به روز و کارآمد درست شود. هزینه‌های درخوری اینجا انجام شده و برای اولین بار ما یک مرکز ملی تنیس را برای بچه‌های تیم ملی داریم.

وزیر ورزش درباره اقدام سازمان خصوصی سازی در انتشار آگهی فروش این مجموعه که با واکنش‌های زیادی همراه بود، خاطرنشان کرد: چنین چیزی امکان ندارد، چون اینجا کمپ تیم ملی تنیس است و قبلا هم به دوستان گفتیم اینجا در حال بهره برداری است و دولت اجازه چنین کاری را نخواهد داد.