پویش سلامت دهان و دندان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: طرح پویش سلامت دهان و دندان به مدت یک هفته در مدارس استان اجرا میشود سیده رقیه پناهی افزود: در این پویش ده هزار مسواک و خمیردندان بین دانش آموزان کلاس سوم دوره ابتدایی توزیع میشود. پناهی اضافه کرد: دو روز در هفته مراقبان سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت در مدارس آموزشهای لازم را به دانش آموزان ارائه میدهند. وی ادامه داد: علاوه بر این پویش، در طول سال فلوراید تراپی برای کاهش پوسیدگی دندان دانش آموزان در مدارس اجرا میشود.