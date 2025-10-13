پخش زنده
امروز: -
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از امضای تفاهمنامه برای تأسیس «بانک مجازی جوانان ایران» به منظور حل ساختاری مشکل دریافت وام ازدواج خبر داد.
علیرضا رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برای حل مشکل وامهای جوانان باید ساختار تغییر کند و به زودی از یک طرح جدید رونمایی می کنیم.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: به دنبال طرحی هستیم تا با همکاری یکی از بانک ها بتوانیم بانک مجازی جوانان ایران را در قالب نئوبانک یا متابانک تأسیس کنیم.
این مقام مسئول گفت: بانک مجازی جوانان تمامی تسهیلات حوزه ازدواج، اشتغال و فعالیت سمنها را به صورت متمرکز و در فضایی دیجیتال و با حفظ کرامت جوانان ارائه خواهد داد و عملکرد بانکها را به صورت شفاف قابل رصد میکند.
رحیمی گفت: امروز تفاهمنامه و قرارداد تاسیس این بانک مجازی را با یکی از بانکها منعقد میکنیم تا فرآیند وام ازدواج را به شکلی مطلوب پیش ببریم و رصد آن برای بخشهای حاکمیتی تسهیل شود.