به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید حمید مصطفایی گفت:کاروان جدید عمره مفرده با ظرفیت ۱۳۵ زائر راهی سرزمین وحی شد

مدیر حج و زیارت لرستان از دارندگان قبوض عمره مفرده دعوت کرد برای ثبت‌نام در اعزام‌های آینده به دفاتر زیارتی حج و زیارت استان مراجعه کنند



مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های استان هم گفت :امسال هشت هزار نفر از دانشگاهیان کشور در قالب کاروان‌های عمره دانشگاهی به مکه و مدینه مشرف خواهند شد.



