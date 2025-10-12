اعزام کاروان حج عمره لرستان به سرزمین وحی
مدیر حج و زیارت لرستان گفت: کاروان جدید عمره مفرده با ظرفیت ۱۳۵ زائر لرستانی راهی سرزمین وحی شد.
مدیر حج و زیارت لرستان از دارندگان قبوض عمره مفرده دعوت کرد برای ثبتنام در اعزامهای آینده به دفاتر زیارتی حج و زیارت استان مراجعه کنند
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان هم گفت:امسال هشت هزار نفر از دانشگاهیان کشور در قالب کاروانهای عمره دانشگاهی به مکه و مدینه مشرف خواهند شد.
حجت الاسلام مجید مویدی
افزود:ثبتنام بیستویکمین دوره اعزام استادان و دانشجویان به سرزمین وحی تا ۲۵ مهر تمدید شد.
وی گفت:اعزامها از آبانماه آغاز و تا اواسط آذر ادامه دارد.