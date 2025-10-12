پخش زنده
کشت غلات پاییزه در بیش از۱۴۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان کبودراهنگ در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: از این مقدار ۱۲۰ هزار هکتار گندم که شامل ۱۱۵ هزار هکتار گندم دیم و ۵ هزار هکتار گندم آبی و بیش از ۶۵۰۰ هکتار جو آبی و ۱۳ هزار هکتار جو دیم است.
علی سرخوش افزود: کشاورزان از بذر گواهی و اصلاح شده استفاده کنند تا در مصرف آب کاهش و تولید محصول افزایش یابد.
او تصریح کرد: کشت غلات پاییزه در شهرستان کبودراهنگ از اوایل مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.