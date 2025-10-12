رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اشاره به برنامه ثبت نام عمره دانشجویی، گفت: از ۱۳ مهر ماه تا به امروز، تعداد ۸۸ هزار و ۵۹۶ نفر در سامانه لبیک ثبت‌نام خود را برای عمره دانشجویی نهایی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: بیست و یکمین دوره ثبت‌نام عمره دانشگاهیان از ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا به امروز، تعداد ۸۸ هزار و ۵۹۶ نفر در سامانه لبیک ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری افزود: از میان این تعداد ثبت‌نام‌کننده در سامانه لبیک، ۱۹ هزار نفر از متقاضیان را دانشجویان متأهل تشکیل می‌دهند و مابقی شامل استادان و دیگر دانشجویان مشتاق زیارت حرم نبوی هستند.

وی اضافه کرد: به علت استقبال ویژه دانشجویان، استادان و اعضای هیئت علمی، مهلت ثبت نام تا روز ۲۵ مهر ماه سال جاری تمدید شد تا همه علاقمندان از این فرصت بهره‌مند شوند و از طریق سامانه labbayk.ir برای ثبت نام اقدام کنند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: روز ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴ برنامه قرعه کشی از ثبت نام کنندگان عمره دانشجویی در تهران و به صورت همزمان در چند استان دیگر برگزار خواهد شد که جزئیات تکمیلی آن متعاقبا اعلام می‌شود.