یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد امروز با حضور مقامات لشکری و کشوری و پیکسوتان عرصه جهاد و شهادت درتالار وحدت این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در راستای برگزاری کنگره ملی۱۲ هزار شهید آذربایجانغربی، در این مراسم بر ادامه راه شهدا و نقش ایمان و توکل در پیروزی بر دشمنان در جنگ ۱۲ روزه و مقاومت مسلمانان غزه تأکید شد.
مردانی که رفتند تا امروز، ایران اسلامی در بزنگاههای حساس سربلند و مقتدر باشد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی ادامه حرکت انبیاست و شهدا برای پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی با خدا عهد بستند و وارد میدان جهاد و پیکار شدند.
سردارسرتیپ محمد کرمی افزود: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با حمایت کامل و مستقیم آمریکا به کشورمان تجاوز کرد ولی ایران اسلامی با روحیه شهادت طلبی سرداران مقتدر و وحدت و انسجام ملی توانست بر دشمنان پیروز شود.
سردارسرتیپ کرمی تصریح کرد: به برکت ایستادگی مردم و خون پاک شهدا جمهوری اسلامی باصلابتتر از همیشه به راه خود ادامه میدهد و مردم مظلوم و مقتدر غزه در طول دو سال گذشته با الهام از همین روحیه در مقابل تجاوزات و جنایات وحشیانه صهیونیستها ایستادگی کردند.
امام جمعه مهاباد هم در این مراسم گفت: در جنگ نامتقارن غزه، یک گروه شبه نظامی با قدرت ایمان و اراده توانست در مقابل همه قدرتها با تمام سازوبرگ نظامی شان به پیروزی برسند.
ماموستا عبدالسلام امامی افزود: امروزه تظاهرات ۵۰۰ هزار نفری درکشورهای غربی و اروپایی، نشان دهنده گسترش روحیه مقاومت و پایداری جبهه مقاومت درجهان است. ماموستا امامی تصریح کرد: مهمترین ثمره و برکت عملیات طوفان الاقصی، اتحاد و انسجام همه مسلمانان در مقابل رژیم صهیونیستی برای آزادی قدس شریف بود.
وی گفت: دیپلماسی فعال ایران در دوره ریاست جمهوری شهید آیت الله رئیسی و دولت سیزدهم هم، تمام معادلات سیاسی منطقه را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد.
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این یادواره گفت: امنیت در مهاباد به برکت خون شهدا و جانفشانی نیروهای مسلح به موضوعی اجتماعی و مردمی تبدیل شده است.
محمدصادق امیرعشایری افزود: ۱۲ هزار شهید استان آذربایجانغربی دایره المعارفی از ایثار و شهادت و ازخودگذشتگی هستند که به افتخارات کشور افزودهاند.
امیرعشایری اظهارکرد: تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، مستلزم حفظ وحدت و همبستگی در راه اقتدار ایران اسلامی است.
رونمایی از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای ایثار و شهادت، پیشرفتهای علمی، صنعتی و کشاورزی و حفظ آداب و رسوم محلی و صنایع دستی و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا از دیگر بخشهای این مراسم بود.