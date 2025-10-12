پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ظرفیتهای قابلتوجهی در زمینه تأمین منابع مالی در بخش منابع طبیعی وجود دارد که اگر با تدبیر مدیریتی همراه شود، این بخش میتواند خود را از وابستگی صرف به اعتبارات دولتی رها کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در نشست تبیین سیاستهای معاونت آبخیزداری، مراتع و امور بیابان، یکی از روشهای نوآورانه در تأمین منابع مالی را استفاده از ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی دانست و افزود: این ماده یکی از مهمترین مواد قانونی در زمینه مدیریت و بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور است که چارچوب بهرهبرداری اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص میکند.
وی با اشاره به سفر خود به یکی از استانها گفت: استاندار آن استان اعلام کرده است صنایع ظرفیت قابلتوجهی برای تأمین آب دارند و بهرهبرداران میتوانند با استفاده از پساب، در عرصههای فاقد پوشش گیاهی اقدام به ایجاد فضای سبز و درختکاری کنند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خطاب به مدیران منابع طبیعی استانها افزود: زمینهای مستعد برای واگذاری در قالب ماده ۳ در همه استانها وجود دارد و سازمان منابع طبیعی میتواند با مطالعه، شناسایی و حفظ مالکیت عرصهها، بهرهبرداری از آنها را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کند.
افلاطونی همچنین از مدیران استانی خواست تجربیات تخصصی، علمی و فنی موفق خود را در زمینه قراردادها به اشتراک بگذارند و گفت: برگزاری این نشستها میتواند بسیاری از مشکلات و ابهامات موجود در تصمیمگیریها را برطرف کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش خیرین در اجرای طرحهای منابع طبیعی اشاره کرد و مشارکت مردم در طرحهای آبخیزداری را مهم و کلیدی دانست و افزود: جلب مشارکت خیرین و مردم، از شاخصهای اساسی موفقیت در طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری است.