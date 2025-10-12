پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از آغاز احداث دو پارکینگ درونمحلهای در محله شیخداد با هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امین خبیری گفت: یکی از اقدامات اساسی در حوزه تردد وسایل نقلیه و مباحث ترافیکی در محلات قدیمی و بافت تاریخی، ایجاد پارکینگهای درون محلهای است که منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد طی چهار سال گذشته توجه ویژهای به این موضوع داشته است.
وی با اشاره به تملک و ایجاد پارکینگهای جدید در محله شیخداد تصریح کرد: عملیات کفسازی و بدنهسازی دو پارکینگ در این محدوده آغاز شده است. در یکی از این طرح ها، کوچه دراز شیخداد، صاحب پارکینگی به متراژ هزار مترمربع میشود که عملیات عمرانی آن با هزینهای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در حال پیگیری است.
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد ادامه داد: همچنین در این محله، پارکینگ مسجد فاطمیه با هزینه ۵ میلیارد ریال در حال انجام است که عملیات عمرانی آن شامل ۴۰۰ مترمربع کفسازی و ۱۲۰ مترمربع بدنهسازی میباشد.