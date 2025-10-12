در آیینی با حضور سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران، شهرام محمدی اطاقسرا به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه‌های استان معرفی و از خدمات اکبر حسنی تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، شهرام محمدی اطاقسرا به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه‌های استان معرفی و از زحمات اکبر حسنی، مدیرکل سابق تقدیر شد.

تولایی در این مراسم با تقدیر از خدمات حسنی در توسعه فرودگاه‌های استان گفت: فرودگاه معرف فرهنگ و توسعه‌یافتگی یک کشور است و هرچه فرودگاه توسعه‌یافته‌تر باشد، نشان می‌دهد آن کشور پیشرفته و توسعه یافته است.

وی با اشاره به اهمیت خوداتکایی در مدیریت افزود: اگر قرار است کاری انجام شود فقط خودمان باید انجام دهیم و جز خودمان کسی ما را کمک نخواهد کرد. معجزه ما همان تلاش و اراده ما برای ساختن است.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران خطاب به مدیر جدید تأکید کرد: دوران مسئولیت، فرصتی برای توسعه استانی در شأن نام مازندران یکپارچه است و این مقطع تاریخی مدیریت ارشد استان باید غنیمت شمرده شود.

در این آیین که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، از خدمات اکبر حسنی در دوران مسئولیتش تقدیر به عمل آمد و شهرام محمدی اطاقسرا به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه‌های مازندران معرفی شد.