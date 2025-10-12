به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اردوی آماده سازی ملی پوشان امید به منظور حضوری پر قدرت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا چند روزی ا‌ست به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.

تیم ملی کشورمان که در مرحله مقدماتی رقابت‌های آسیایی با ۳ برد مقتدرانه پا به مرحله نهایی گذاشته حالا امیدوار است بتواند نخستین قهرمانیش در این مسابقات را کسب کند.

در این اردو که با حضور ۲۰ بازیکن از تیم‌های لیگ برتر برپا شده ملی پوشان امید ۲ بازی دوستانه هم مقابل تیم‌های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان برگزار کردند.

تیم ملی فوتبال امید کشورمان در مرحله نهایی جام ملت‌ها زیر ۲۳ سال آسیا با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان و لبنان هم گروه است.

ملی پوشان فوتبال امید ایران تا پیش از حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ۲ مرحله اردوی دیگر برگزار خواهد کرد.

رقابت جام ملت‌های آسیا در رده سنی امید از ۱۰ دی ۱۴۰۴ به میزبانی کشور عربستان برگزار خواهد شد.