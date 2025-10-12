پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مهلت استعفای داوطلبان شهر ۲۷ مهر و داوطلبان روستا ۳۰ آبان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اظهار داشت: براساس قانون انتخابات شوراها، مقامات و مشاغل هم تراز که قصد نامزدی در انتخابات شورای اسلامی شهر دارند باید سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند، مهلت استعفای داوطلبان شوراهای شهر ۲۷ مهر و برای شوراهای روستا ۳۰ آبان تعیین شده است.