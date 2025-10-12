با اجرای طرح جدید ساماندهی توزیع، خرید و فروش گوشت مرغ در استان قزوین، از این پس عرضه مرغ تنها با کارت مخصوص و از طریق سامانه ره آوا و با قیمت مصوب انجام می‌شود تا از احتکار، فروش خارج از شبکه و قاچاق این محصول جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، با اجرای طرح جدید ساماندهی توزیع، خرید و فروش گوشت مرغ در استان قزوین، از این پس عرضه مرغ تنها با کارت مخصوص و از طریق سامانه ره آوا و با قیمت مصوب انجام می‌شود تا از احتکار، فروش خارج از شبکه و قاچاق این محصول جلوگیری شود.

مغازه‌داران موظفند هر شب ساعت ۲۳ میزان فروش خود را در سامانه ثبت کنند و توزیع‌کننده آن را تأیید نماید.

جهاد کشاورزی مکلف شده است با همکاری مرغداران، مقدار مصرف روزانه استان را تأمین کند.

بر اساس مشاهدات میدانی پس از یک هفته، مرغ در تمامی فروشگاه‌ها به وفور یافت شده و مشکل کمبود یا عدم دسترسی رفع شده است.

این طرح به منظور مقابله با رویه قبلی که در آن مرغ زنده و گوشت کشتار شده به دلیل سود بیشتر به استان‌های دیگر (از جمله تهران) قاچاق می‌شد، طراحی و اجرا شده است.