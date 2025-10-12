پخش زنده
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: روزانه حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر به مراکز انتظامی تهران مراجعه میکنند و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار عباسعلی محمدیان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹.۸ درصد جرائم کشور در تهران رخ میدهد، افزود: ارتباط پلیس با شهرداری مثالزدنی است و هیچ مأموریت روی زمین ماندهای از درخواستهای شهرداری وجود ندارد.
محمدیان با اشاره به همکاریهای مشترک در حوزههایی مانند ساماندهی دستفروشان گفت: تهران ۳۸۴ محله و ۲۶۰ مجموعه انتظامی دارد که همه این ظرفیتها در تأمین امنیت شهر فعال هستند..
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت : از ابتدای سال سه میلیون و ۶۹ هزار مأموریت میدانی انجام شده و بیش از ۶۰۰ هزار پرونده در مجموعه انتظامی تشکیل شده که ۶۵ هزار مورد از طریق مشاوره و مددکاری به سازش منجر شده است.
مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران هم در نشست امروز گفت: در هیچجای شهر فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکمفروشی صحبت میکند، اشتباه میکند.
چمران تصریح کرد: هیچکدام از شهرداران هم اجازه ندارند بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.