به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار عباسعلی محمدیان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹.۸ درصد جرائم کشور در تهران رخ می‌دهد، افزود: ارتباط پلیس با شهرداری مثال‌زدنی است و هیچ مأموریت روی زمین مانده‌ای از درخواست‌های شهرداری وجود ندارد.

محمدیان با اشاره به همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند ساماندهی دستفروشان گفت: تهران ۳۸۴ محله و ۲۶۰ مجموعه انتظامی دارد که همه این ظرفیت‌ها در تأمین امنیت شهر فعال هستند..

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت : از ابتدای سال سه میلیون و ۶۹ هزار مأموریت میدانی انجام شده و بیش از ۶۰۰ هزار پرونده در مجموعه انتظامی تشکیل شده که ۶۵ هزار مورد از طریق مشاوره و مددکاری به سازش منجر شده است.

مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران هم در نشست امروز گفت: در هیچ‌جای شهر فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند.

چمران تصریح کرد: هیچ‌کدام از شهرداران هم اجازه ندارند بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.