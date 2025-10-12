انصارالله یمن اعلام کرد در صورت پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس غزه، حملات خود علیه اهداف اسرائیلی و کشتی‌های مرتبط با آن در دریای سرخ را متوقف خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، «حزام الأسد»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: اگر ارتش رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس در غزه پایبند بماند، عملیات نظامی انصارالله متوقف خواهد شد.

وی افزود: ما روند اجرای توافق را به‌دقت زیر نظر داریم و اگر رژیم صهیونیستی به تجاوزات و محاصره مردم غزه ادامه دهد، عملیات نظامی ما با شدت و گستردگی بیشتری از سر گرفته خواهد شد تا آن را وادار به توقف جنایاتش کنیم.

پیش‌تر، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله اعلام کرده بود که این جنبش تحولات مرتبط با آتش‌بس در غزه را به‌دقت دنبال می‌کند و در برابر هرگونه تغییر یا نقض توافق، واکنشی مناسب نشان خواهد داد.

الحوثی در سخنانی به مناسبت دومین سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» و تحولات غزه گفت: «تاکنون ۱۸۳۵ عملیات پشتیبانی شامل شلیک موشک‌های بالستیک، کروز، فراصوت، پهپاد و قایق‌های تهاجمی انجام داده‌ایم؛ این میزان عملیات، با توجه به اوضاع سخت اقتصادی و جنگ و محاصره ۱۰ ساله ملت یمن، دستاوردی بزرگ است.»