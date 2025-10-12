به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی افزود: مبلغ خسارت این تصادفات بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال بود.

وی گفت: با اجرای طرح پرداخت دیه تصادفات رانندگی بدون تشکیل پرونده از خردادماه ۱۴۰۱ از ورود حجم وسیعی از پرونده‌های قضایی در حوزه تصادفات جرحی به دستگاه قضایی استان پیشگیری شد.

بیشتر بخوانید: ضرب‌الاجل دادستان قشم برای جمع‌آوری شتر‌های سرگردان

رئیس کل دادگستری هرمزگان هدف از اجرای طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آنها به شرکت‌های بیمه را تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از طریق شرکت‌های بیمه، کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء کارآمدی قضایی و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد.

قهرمانی افزود: در این طرح ۲۵ شرکت بیمه گر فعال هستند.