مسکن، اشتغال و آب از مهم ترین چالش های روستاهای شهرستان مشهد است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ویژه مشهد گفت: مسکن، اشتغال و آب از مشکلات روستاهای این شهرستان است که برای ماندگاری و پایداری جمعیت در این مناطق نیازمند برنامه ریزی دقیق تر هستیم.
سیدحسن حسینی امروز در آیین گرامیداشت «روز ملی روستا و عشایر» در جوار آرامگاه فردوسی افزود: تامین آب و دیگر زیرساخت های عمرانی در روستاها دارای اهمیت است و متاسفانه در حوزه آب در بخش شرب و کشاورزی در روستاهای شهرستان مشهد با چالش جدی مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: کم آبی، اشتغال روستاییان این شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.
فرماندار ویژه مشهد روز روستا و عشایر را رویدادی مهم توصیف کرد و گفت: اگر در روستا شغل مناسب و درآمد پایدار وجود داشته باشد، جمعیت ماندگار می شود و در نهایت از مهاجرت بی رویه به شهر جلوگیری خواهد شد.
حسینی افزود: به این منظور فرمانداری با ایجاد بازارهای محلی و حمایت از فروش مستقیم محصولات روستایی در قالب برپایی جشنواره ها و نمایشگاه ها از جمله جشنواره های انگور و سیب و آیین های گلاب گیری در روستاها، زمینه توسعه محلی این مناطق را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: روستاییان در بزرگداشت روز روستا به یاد دهقان توس یعنی حکیم ابوالقاسم فردوسی، در جوار آرامگاه این شاعر و ادیب ایرانی گرد هم آمده اند و ساکنان ۵۰ روستا نیز نمایشگاهی از محصولات و تولیداتشان را در قالب نمایشگاهی در این مکان عرضه کردهاند.
چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش مرکزی، رضویه، احمدآباد و شهرهای «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ سکونت دارند که دست کم نیم میلیون نفر از این تعداد ساکن آبادی های شهرستان مشهد هستند.
پانزدهم مهرماه، در تقویم رسمی ایران، به نام روز روستا و عشایر نام گذاری شده است.